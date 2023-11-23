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Расходы ФОМС в течение девяти месяцев превысили 2,3 триллиона рублей

3:15
Экономика

С января по сентябрь 2023 года Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) израсходовал более 2,3 трлн рублей, что составляет 73,6% от запланированного объема. Этот показатель на 4,4% ниже, чем за аналогичный период 2022 года (78%), согласно аналитической записке Счетной палаты о выполнении бюджета ФОМС за январь — сентябрь 2023 года.

Расходы ФОМС в течение девяти месяцев превысили 2,3 триллиона рублей
Фото: "Health, Doctor and Legal Issues" by weiss_paarz_photos is licensed under CC BY-SA 2.0.

"Расходы фонда за 9 месяцев 2023 года составили 2 368 747,4 млн рублей, что соответствует 73,6% годового плана (3 219 312,1 млн рублей), <…> и на 4,4 процентных пункта ниже уровня расходов за девять месяцев 2022 года (78,0%)", — говорится в документе.

Отмечается, что это объясняется выделением в 2022 году из бюджета ФОМС территориальным фондам ОМС "увеличенной субвенции в связи с реализацией антикризисных мер правительства РФ по снятию ограничений на размер авансирования фондом медицинских организаций для опережающих поставок лекарств, медицинских изделий и других расходных материалов.

"Практически все расходы (99,9%) за 9 месяцев 2023 года приходятся на раздел 09 "Здравоохранение" (аналогично показателю за 9 месяцев 2022 года), из которых 86,9% составили расходы на субвенции бюджетам территориальных фондов ОМС для финансирования организаций ОМС на территориях субъектов Российской Федерации в размере 2 059 607,7 млн рублей, что составляет 75% утвержденного годового показателя", — отмечается в записке.

Согласно документу, из оставшейся части расходов (13,1%) 5,7% (или 133,3 млрд рублей) было направлено на финансирование федеральных государственных учреждений для предоставления медицинской помощи в рамках базовой программы ОМС. На высокотехнологичную медицинскую помощь, не входящую в базовую программу ОМС, было направлено 86,4 млрд рублей, что составляет 3,6% от общих расходов. На межбюджетные трансферты для финансовой поддержки специальных социальных выплат медицинским работникам, переданным Фонду пенсионного и социального страхования РФ, было израсходовано 68,7 млрд рублей (2,9%), как указано в документе.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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