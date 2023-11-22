"Царьград": "Отжали активы? Вернёте землями! Русские своё всегда забирают"

1:43 Your browser does not support the audio element. Экономика

Желание ЕС конфисковать замороженные активы РФ и использовать их для восстановления Украины тормозится опасением некоторых стран Бенилюкса.

Фото: akket. com

Эти опасения объяснены рисками для финансовых рынков.

Основная часть валютных резервов России, замороженных участниками антироссийских санкций, хранится в Европе. Сейчас Украина может распоряжаться лишь процентами, которые получают европейские чиновники, управляя российскими денежными ресурсами.

А осторожную позицию по этому вопросу заняли Бельгия, ФРГ и Франция, в которых знают хорошо историю, отмечает экономист Александр Лежава.

"Бисмарк ещё в XIX веке говорил: "Русские всегда приходят за своими деньгами и, когда они придут, не надейтесь на подписанные вами иезуитские соглашения, они не стоят той бумаги, на которой они написаны. Так что, и немцы, и французы прекрасно понимают, чем это закончится", — цитирует "Царьград" эксперта.

Но самым активным сторонником "конфискации" является Эстония, что объясняет уровень её русофобии.

Однако по Ништадтскому миру после Северной войны Российская империя заплатила шведам за приобретаемые Лифляндию, Ингерманландию и Курляндию 2 млн серебряных талеров. И по текущему курсу это оно примерно 38 млн евро. Таллин уже присвоил себе в прошлом году около 35 миллионов евро.

А значит, как только Эстония полностью изымет денежные средства России, у Кремля опять появится возможность занять все эти территории на легальных основаниях, подытожил Лежава.