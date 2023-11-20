Mash: одежда Adidas вернется в Россию после 7 декабря

1:02 Your browser does not support the audio element. Экономика

Корпорация Adidas, которая официально прекратила поставки своей продукции в Россию после начала СВО на Украине, все же решила вернуться на наш рынок спортивных товаров. Правда, произойдет это в несколько усеченном виде.

Фото: pxfuel.com

Как сообщает Telegram-канал Mash оригинальная продукция вернётся в Россию после 7 декабря.

"Немецкая компания разрешила поставки в РФ через ОАЭ — первая партия прибудет к нам уже 25 ноября и появится в экс-магазине трёхполосных на Авиамоторной", — говорится в сообщении.

Однако, поставки товаров пойдут не напрямую, а через посредников в ОАЭ. Также в магазинах товаров бренда Adidas будет не более 60% от всего ассортимента. Остальные 40% — одежда и обувь от других производителей.

Уже начался набор персонал и предложения получают в основном бывшие сотрудники закрытых ранее магазинов. Им обещают фикс в 52 тысячи рублей.

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