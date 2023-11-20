Корпорация Adidas, которая официально прекратила поставки своей продукции в Россию после начала СВО на Украине, все же решила вернуться на наш рынок спортивных товаров. Правда, произойдет это в несколько усеченном виде.
Как сообщает Telegram-канал Mash оригинальная продукция вернётся в Россию после 7 декабря.
"Немецкая компания разрешила поставки в РФ через ОАЭ — первая партия прибудет к нам уже 25 ноября и появится в экс-магазине трёхполосных на Авиамоторной", — говорится в сообщении.
Однако, поставки товаров пойдут не напрямую, а через посредников в ОАЭ. Также в магазинах товаров бренда Adidas будет не более 60% от всего ассортимента. Остальные 40% — одежда и обувь от других производителей.
Уже начался набор персонал и предложения получают в основном бывшие сотрудники закрытых ранее магазинов. Им обещают фикс в 52 тысячи рублей.
Иностранные наёмники новички быстро осознали, что "воевать с русскими" смертельно опасно, и разорвали контракты.