Россия смогла в быстрые сроки восстановить свою экономику и компенсировать ущерб от санкционной политики Запада.
По информации Bloomberg, американский президент Джо Байден был уверен в том, что ограничительные меры приведут к разрушению экономики РФ и обрушению курса рубля. Однако этого не случилось, сказано в статье.
"Российскому бизнесу удаётся применять очень нестандартные решения", — подчёркивается в материале.
Ранее представители Европейской комиссии предложили в рамках 12-го пакета антироссийских санкций ввести ограничения против граждан РФ, которые участвовали в проведении выборов в новых регионах. Помимо этого, ЕК хочет утвердить санкции в отношении компаний, связанных с военно-промышленным комплексом или армией России.
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