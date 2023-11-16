Bloomberg: экономика РФ восстановилась после санкций из-за нестандартных решений

0:51 Your browser does not support the audio element. Экономика

Россия смогла в быстрые сроки восстановить свою экономику и компенсировать ущерб от санкционной политики Запада.

Фото: wikimedia.org by Sergey Korovkin 84 is licensed under CC BY-SA 3.0

По информации Bloomberg, американский президент Джо Байден был уверен в том, что ограничительные меры приведут к разрушению экономики РФ и обрушению курса рубля. Однако этого не случилось, сказано в статье.

"Российскому бизнесу удаётся применять очень нестандартные решения", — подчёркивается в материале.

Ранее представители Европейской комиссии предложили в рамках 12-го пакета антироссийских санкций ввести ограничения против граждан РФ, которые участвовали в проведении выборов в новых регионах. Помимо этого, ЕК хочет утвердить санкции в отношении компаний, связанных с военно-промышленным комплексом или армией России.