ЕК предложила в рамках 12-го пакета ввести санкции против 120 российских граждан и компаний

Еврокомиссия предложила ввести рестрикции против тех граждан РФ, кто проводил выборы в новых регионах, а также людей и компаний, имеющих отношении к армии, военно-промышленному комплексу и цифровому сектору.

Фото: "Sanctions banner in men's hand with blurred Russian flag in background" by focusonmore.com is licensed under CC BY 2.0.

Всего в санкционный список в рамках нового, 12го пакета могут войти 120 российских граждан и организаций. Об этом пишет ТАСС.

"Верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС совместно с Еврокомиссией предлагают включить в санкционный список 120 дополнительных физических юридических лиц за их роль в подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины", — цитирует агентство заявление внешнеполитической службы ЕС.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.