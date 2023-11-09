На сайтах трех официальных российских банков появились «объявления» о заморозке вкладов

1:40 Your browser does not support the audio element. Экономика

Утром 9 ноября появились сообщения в трех банках, а именно Фора Банка, БЖФ Банка и ВБРР, объявления относительно заморозки вкладов. Эти уведомления утверждали, что любые физические активы, превышающие 1,4 миллиона рублей, автоматически будут преобразованы в государственные облигации администрации, а оставшаяся сумма будет заморожена.

Фото: openverse by Waltie is licensed under CC BY 2.0

Эти объявления появились одновременно в 09:30 мск на официальных сайтах банков. Однако уведомления также отметили, что приостановление операций по депозитам будет действовать только с 00:00: 00 13 ноября, давая людям время решать любые потенциальные проблемы с их средствами.

Впоследствии уведомления были удалены из сайтов банков, и возникли подозрения о неизвестных взломщиках. БЖФ Банк подтвердил, что их сайт действительно подвергся нападению на хакерство.

Стоит отметить, что такие значительные изменения в сроках депозита обычно сообщаются через официальные каналы, часто Банком России в случае например пересмотра лицензии. Уведомления также упоминали указ президента № 819 от 2 ноября 2023 года, который, на самом деле, не существует.

Сотрудник службы одного из ТОП-10 российских банков подтвердил «НИ» факт хакерских атак на Фора Банк, БЖФ Банк и ВБРР и пояснил, что методом для взлома был избран дефейс сайтов, сообщает newizv.ru.

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