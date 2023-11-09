Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов предложил продвигать российское вино с помощью рестораторов. Выделение отечественных напитков в меню может стать стимулом для роста винодельческой промышленности.
Подобную идею выдвинули во время Второго Российского винодельческого форума. На данный момент эксперты уверенно утверждают о троекратном росте предложения отечественных марок в ресторанах крупных городов, однако эту цифру считают недостаточной. Специальное позиционирование в винных картах, считает Евтухов, поможет вывести продажи российского вина на первый уровень.
—. Надо подумать, чтобы в российских винных картах российское вино было представлено в обязательном порядке, — подчеркивается в сообщении.
Ранее на форуме обсудили возможность онлайн-продажи алкоголя.
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