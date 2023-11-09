Онлайн-продажа алкоголя в России может быть разрешена. Законопроект обсуждался на Втором винодельческом форуме, где выступила заместитель министра сельского хозяйства РФ Марина Афонина, озвучила поддержку идеи.
— Мы полностью поддерживаем данную инициативу, — подчеркнула Афонина во время своего выступления.
Также она рассказала о совместном проекте с Минфином, в котором предусматривается продажа и через "Почту России".
На данный момент подобная форма продажи алкоголя находится под запретом. Однако есть возможности для компаний, имеющих специальные лицензии после уплаты пошлины.
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