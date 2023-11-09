Глава Центробанка указала на ключевой недостаток российской экономики: дефицит кадров

1:11 Your browser does not support the audio element. Экономика

Руководитель Банка России Эльвира Набиуллина рассказала об актуальных проблемах и вызовах для экономики России. Глава регулятора отметила, что экономика страны держится уверенно, но есть ряд проблем, которые настораживают ЦБ, пишет издание "Московский Комсомолец".

Фото: flickr. com

По словам Набиуллиной, прежде всего на российскую экономику негативно влияет дефицит рабочей силы. Именно нехватка на рынке труда этой категории работников приводит к неприятным процессам в экономике страны.

Она добавила, что на нехватку денежных средств и кредитов, как на фактор вредящий экономике, эксперты тоже обращают внимание, но больше всего проблем возникает именно по вышеупомянутой причине.

Вдобавок Набиуллина заметила, что в четверг, 9 ноября, состоялись контакты между Минфином РФ и Банком России. Во время этих консультаций стороны "спорили по вопросам криптовалюты, но в итоге пришли к соглашению", подытожила глава Центробанка.

Ранее мы сообщили, что доллар на Мосбирже упал ниже 92 рублей впервые с конца октября.

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