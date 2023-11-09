Руководитель Банка России Эльвира Набиуллина рассказала об актуальных проблемах и вызовах для экономики России. Глава регулятора отметила, что экономика страны держится уверенно, но есть ряд проблем, которые настораживают ЦБ, пишет издание "Московский Комсомолец".
По словам Набиуллиной, прежде всего на российскую экономику негативно влияет дефицит рабочей силы. Именно нехватка на рынке труда этой категории работников приводит к неприятным процессам в экономике страны.
Она добавила, что на нехватку денежных средств и кредитов, как на фактор вредящий экономике, эксперты тоже обращают внимание, но больше всего проблем возникает именно по вышеупомянутой причине.
Вдобавок Набиуллина заметила, что в четверг, 9 ноября, состоялись контакты между Минфином РФ и Банком России. Во время этих консультаций стороны "спорили по вопросам криптовалюты, но в итоге пришли к соглашению", подытожила глава Центробанка.
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