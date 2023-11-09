На Мосбирже доллар опустился ниже 92 рублей впервые с конца октября

1:46 Your browser does not support the audio element. Экономика Финансы Биржи

Курс доллара на Московской бирже впервые с 31 октября опустился ниже 92 рублей, согласно данным сегодняшних торгов.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Курс доллара при расчетах на "завтра" в 14:52 мск уменьшился на 28 копеек, достигнув отметки в 91,98 рубля, в то время как курс евро снизился на 52 копейки, составив 98,16 рубля, и курс юаня снизился на 5 копеек до 12,63 рубля.

7 ноября глава Сбербанка Герман Греф выразил мнение, что фундаментальный курс рубля в настоящее время колеблется в диапазоне от 85 до 90 рублей за доллар.

Ранее были выделены положительные факторы, способствующие укреплению рубля. Директор департамента операций банка "Русский стандарт" Максим Тимошенко утверждает, что решение Центробанка России увеличивать ключевую процентную ставку дополнительно замедлит инфляцию и укрепит национальную валюту. Также он считает, что рублю помогают высокие цены на нефть и обязательные продажи экспортной выручки компаниями. Увеличение закупок валюты Минфином в рамках бюджетного правила также будет способствовать укреплению рубля.

Ранее аналитик ФГ "Финам" Александр Потавин предупредил, что покупка долларов в условиях укрепления рубля может быть необоснованной. Вполне возможно, что российская валюта продолжит укрепляться по отношению к доллару, и к концу года курс доллара составит 90-96 рублей.

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