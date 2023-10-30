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Эксперты заявили о росте спроса на микрозаймы из-за повышения ключевой ставки

1:17
Экономика

Возможность рефинансирования ипотечных кредитов временно ушла в прошлое, и россияне все чаще обращаются к микрозаймам как к источнику финансирования. Такое мнение высказали аналитики и экономисты, обсуждая решение Центрального Банка России о поднятии ключевой процентную ставку до 15%.

Эксперты заявили о росте спроса на микрозаймы из-за повышения ключевой ставки
Фото: openverse by Waltie is licensed under CC BY 2.0

Основатель Whitestone Capital Александр Просвиряков добавил, что поднятие ключевой ставки не решит проблему инфляции и снижения доходов населения, что заставит людей обращаться к займам, сообщает издание URA.RU.

"Кредитование замедлится. Микрокредиты могут вырасти, а это финальная стадия финансовой беспомощности человека. Когда не хватает на еду для детей, человек вынужден обращаться в МФО (микрофинансовые организации). Но люди вряд ли смогут погашать эти долги, поэтому банкротство наиболее агрессивных кредиторов выглядит вполне ожидаемым", — подчеркнул эксперт.

Сейчас интерес к кредитам убывает, как отмечают в "Выберу.ру".

"Количество онлайн-запросов потребителей на кредиты в сентябре уменьшилось на 5% по сравнению с августом. А в октябре нисходящий тренд усилился", — заявили аналитики.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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