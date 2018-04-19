Германия умоляет США об освобождении

Власти Германии будут просить США освободить немецкие компании от участия в антироссийских санкциях.

Как сообщает The Wall Street Journal, министр финансов Германии Олаф Шольц в ходе визита в Вашингтон намерен добиваться особых условий для немецкого бизнеса в вопросе санкций в отношении России.

Со своей стороны, канцлер Германии Ангела Меркель собирается поднять эту тему на встрече с президентом США Дональдом Трампом, которая состоится в конце апреля.

Лоббистами этого подхода являются немецкие промышленные гиганты, в том числе Siemens, Daimler и Volkswagen, которые ведут бизнес в России и не хотят убытков на фоне отношений Москвы и Вашингтона.

По мнению руководителей немецкий предприятий, новые санкции могут обойтись Германии в сотни миллионов евро. А экс-глава Министерства иностранных дел Бельгии, член Европарламента заявил, что политика изоляции России является серьёзной геополитической ошибкой.

По его словам, "международное сообщество, в том числе ЕС и США, делает большую, серьёзную геополитическую ошибку, изолируя себя от РФ. После падения Берлинской стены мы должны были стать с Россией партнёрам".

Политик подчеркнул, что РФ является европейской страной,поэтому ЕС необходимо иметь с Россией не просто партнёрские, а привилегированные отношения. Причиной такой точки зрения являются элементарные экономические подсчеты. Напомним, европейская экономика заплатила за антироссийские санкции потерями в 17,6 миллиарда евро в 2015 году.

Об этом свидетельствует исследование, проведенное Австрийским институтом экономических исследований (WIFO). По данным экспертов, экономический ущерб составил 17,6 миллиарда евро, 400 тысяч граждан ЕС остались без рабочих мест. Как показал анализ экономического состояния 27-ми стран, (за исключением Хорватии), больше всего от введения санкций пострадали Австрия, Германия, Франция, Италия и Польша.

К примеру, Австрия, где экспорт в Россию за 2015 год сократился почти на 40% по сравнению с предыдущим годом, потеряла 550 миллионов евро и около 7 тысяч рабочих мест. В Германии в результате антироссийских санкций рынок рабочих мест сократился на 97 тысяч, а экономический ущерб составил 6 миллиардов евро. Франция потеряла 1,63 миллиарда евро, Италия - около миллиарда евро, Польша - 1,36 миллиарда евро, Чехия - 760 миллионов евро.

В настоящее время недовольство политикой постоянных пролонгаций ограничительных антироссийских мер всё громче звучит во Франции, Германии, Греции, Италии, а также в Сербии, Нидерландах и других европейских странах.

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