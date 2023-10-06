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Молдавия требует денег от Норвегии, чтобы отказаться от газа из России

2:08
Экономика

Власти Молдавии планируют получить от Норвегии 34 миллиона евро. На полученные деньги в Кишинёве хотят купить газ. В парламенте страны уверяют, что вопрос уже практически решён.

Молдавия требует денег от Норвегии, чтобы отказаться от газа из России
Фото: Openverse

"Правительство Норвегии предоставит нашей стране грант в размере 34 миллионов евро через Европейский банк реконструкции и развития. Члены парламентской комиссии по внешней политике и европейской интеграции одобрили заключение о начале переговоров и одобрении подписания грантового соглашения между нашей страной и ЕБРР", — говорится в сообщении парламента, которое цитирует РИА "Новости".

Уточняется, что эти деньги будут направлены на закупку природного газа и пополнение запасов, а также на диверсификацию поставщиков и источников поставок энергоресурсов.

Осенью прошлого года правительство Молдавии и ЕБРР подписали кредитное соглашение на 300 миллионов евро для реализации проекта "Безопасность поставок природного газа".

Ранее в Кишинёве заявили, что Молдавия более не будет покупать природный газ у "Газпрома". Министр энергетики Виктор Парликов утверждал, что удалось закупить топливо на европейском рынке, причём по более низкой цене, нежели у российской компании.

Правда, спустя несколько дней тот же Парликов заявил, что от идеи закупки газа у "Газпрома" молдавские власти не отказываются, ожидая хорошей цены.

При этом в "Газпроме", комментируя заявления представителей молдавских властей, заявляли, что поставки энергоресурсов в эту страну продолжаются.

Что же касается Норвегии, то в адрес этого государства неоднократно звучали упрёки, что они получают сверхприбыли от поставок энергоресурсов, но не желают ими делиться. Об этом, в частности, говорили официальные лица в Варшаве и Киеве. Впрочем, сейчас эти претензии уже не высказываются, по крайней мере, открыто.

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Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
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