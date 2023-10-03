Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Антон Куликов

Молдавия сменила гнев на милость: газ у России купят, если будет "хорошая цена"

2:26
Экономика

Власти Молдавии выразили готовность покупать газ у России, но при условии, если "Газпром" предложит хорошую цену, сообщил министр энергетики страны Виктор Парликов.

Молдавия сменила гнев на милость: газ у России купят, если будет "хорошая цена"
Фото: Openverse

Накануне он же заявил, что Кишинёв более не будет покупать газ для правобережья Днестра — то есть, собственно Молдавии. На левом берегу реки расположена Приднестровская Молдавская республика, которая также покупает газ у России.

По словам Парликова, Молдавия уже закупила газ на европейском рынке и будет искать другие источники поставок.

Однако спустя сутки министр был уже не столько категоричен. По его словам, он не исключает, что "Газпром" будет искать возможность поставлять газ в Молдавию, но по "лучшим ценам". И таким образом, у Молдавии будет возможность выбирать.

"На сегодняшний день мы не отказались полностью от идеи, что мы никогда не будем закупать газ у "Газпрома" для правобережья. Но сейчас у нас есть выбор. И если нам предложат хорошую цену, и если эта цена не будет связана с какими-то политическими условиями, политическими рисками в отношениях с ЕС, то это возможно", — сказал Парликов.

В "Газпроме" накануне после сообщений из Кишинёва об отказе покупать газ в России отметили, что поставки газа в Молдавию продолжаются, заявки оттуда поступают каждый день.

В сентябре в Молдавии заявили, что иностранные аудиторы не нашли долга Молдавии перед "Газпромом", который составляет 709 миллионов долларов. В российской компании в ответ заявили, что аудит был проведён с нарушением договорённостей между сторонами. А потому на ситуацию с задолженностью никакого влияния не окажет.

На прошлой неделе стало известно, что власти Молдавии предложили "Газпрому" заключить мировое соглашение, согласно которому российская компания и её структуры спишут все долги "Молдовагаза".

Взамен Кишинёв гарантирует отсутствие судебных исков в связи с сокращением поставок на 160 млн долларов и готов заплатить "Газпрому" 153,57 млн долларов в качестве компенсации за "отклонения от тарифа".

Впрочем, ничто не говорит о том, что российская компания готова рассмотреть условия властей Молдавии.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы газпром молдавия
Новости Все >
Скрываясь под маской власти: новая схема аферистов в Волгограде
В Израиле обнаружили придорожное захоронение куртизанки
ABNews: Украинский коллектор пропал, выбивая долг в Донецке
Суд защитил омича от банковских махинаций
Welt*: Бербок говорит "много пустых слов", обещая расширить ЕС "от Лиссабона до Луганска"
Контрнаступление ВСУ: дороги усеяны уничтоженной американской боевой техникой
Буланова оценила угрозы Андрея Разина: "Я бы какие-то меры приняла"
Военкор Коц: ВСУ изменили тактику под Клещеевкой
Онколог Карасёв отнёс желтизну кожи к симптомам агрессивного рака поджелудочной железы
Мошенники похитили 13 миллионов материнского капитала у жителей Омска
Популярное
Освобождение Новороссии ожидается к концу весны 2024 года

Контрнаступление ВСУ сходит на нет, появляются прогнозы об исходе военных действий на Украине. Главный репер - весна 2024 года.

К концу весны 2024 года РФ в основном решит проблему Украины
Киев нервничает из-за "исчезновения" 20-тысячной группировки "Вагнер" из Белоруссии 
Киев в панике из-за "исчезновения" 20-тысячной группы ЧВК "Вагнер" из Белоруссии 
Политолог: власть в Турции никогда не будет пророссийской
Над Россией завоют сирены: зачем власти проводят спецучения и включат оповещения
Армения необдуманно бросает вызов РФ. Кто за это заплатит? Любовь Степушова КС ограничил действие нормы Конституции о свободе СМИ Инна Новикова Американские СМИ пишут о слабостях армии США Олег Володин
Арестович* заявил, что РФ и Украина при объединении будут мощью
Офицеры ГРУ Минобороны поклялись уничтожить предателя Кузьминова до суда
Россия начала ограничивать поставки электроэнергии в Китай
Россия начала ограничивать поставки электроэнергии в Китай
Последние материалы
Буланова оценила угрозы Андрея Разина: "Я бы какие-то меры приняла"
Военкор Коц: ВСУ изменили тактику под Клещеевкой
Онколог Карасёв отнёс желтизну кожи к симптомам агрессивного рака поджелудочной железы
Армения необдуманно бросает вызов РФ. Кто за это заплатит?
Мошенники похитили 13 миллионов материнского капитала у жителей Омска
Forbes: Владивосток вошёл в топ-10 лучших городов для бизнеса в России
Полковник Макгрегор: Залужному приказали "заткнуться", когда он говорил о проблемах в ВСУ
Азербайджанцы массово покидают Молдавию, предпочитая реинтеграцию на родине
В Казахстане возобновились "языковые патрули"
Врачи напомнили о пользе процедуры АСИТ для аллергиков
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников