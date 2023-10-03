Молдавия сменила гнев на милость: газ у России купят, если будет "хорошая цена"

2:26 Your browser does not support the audio element. Экономика

Власти Молдавии выразили готовность покупать газ у России, но при условии, если "Газпром" предложит хорошую цену, сообщил министр энергетики страны Виктор Парликов.

Фото: Openverse

Накануне он же заявил, что Кишинёв более не будет покупать газ для правобережья Днестра — то есть, собственно Молдавии. На левом берегу реки расположена Приднестровская Молдавская республика, которая также покупает газ у России.

По словам Парликова, Молдавия уже закупила газ на европейском рынке и будет искать другие источники поставок.

Однако спустя сутки министр был уже не столько категоричен. По его словам, он не исключает, что "Газпром" будет искать возможность поставлять газ в Молдавию, но по "лучшим ценам". И таким образом, у Молдавии будет возможность выбирать.

"На сегодняшний день мы не отказались полностью от идеи, что мы никогда не будем закупать газ у "Газпрома" для правобережья. Но сейчас у нас есть выбор. И если нам предложат хорошую цену, и если эта цена не будет связана с какими-то политическими условиями, политическими рисками в отношениях с ЕС, то это возможно", — сказал Парликов.

В "Газпроме" накануне после сообщений из Кишинёва об отказе покупать газ в России отметили, что поставки газа в Молдавию продолжаются, заявки оттуда поступают каждый день.

В сентябре в Молдавии заявили, что иностранные аудиторы не нашли долга Молдавии перед "Газпромом", который составляет 709 миллионов долларов. В российской компании в ответ заявили, что аудит был проведён с нарушением договорённостей между сторонами. А потому на ситуацию с задолженностью никакого влияния не окажет.

На прошлой неделе стало известно, что власти Молдавии предложили "Газпрому" заключить мировое соглашение, согласно которому российская компания и её структуры спишут все долги "Молдовагаза".

Взамен Кишинёв гарантирует отсутствие судебных исков в связи с сокращением поставок на 160 млн долларов и готов заплатить "Газпрому" 153,57 млн долларов в качестве компенсации за "отклонения от тарифа".

Впрочем, ничто не говорит о том, что российская компания готова рассмотреть условия властей Молдавии.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.