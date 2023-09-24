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"Газпром" транспортирует 41,8 млн кубических метров газа в Европу через "Суджу"

1:51
Экономика

Российская компания "Газпром" передает газ для Европы через Украину с помощью газоизмерительной станции (ГИС) "Суджа" с объемом 41,8 млн кубических метров в сутки. Однако украинская сторона отклонила запрос на передачу через ГИС "Сохрановка", как сообщил представитель "Газпрома" журналистам. Все поставки российского газа через Украину подтверждены объемом 41,8 млн кубических метров на 24 сентября и также составили 41,8 млн кубических метров в субботу, 23 сентября.

"Газпром" транспортирует 41,8 млн кубических метров газа в Европу через "Суджу"
Фото: Оpenverse

Транзитный маршрут через Украину остается единственным способом поставок российского газа в страны Западной и Центральной Европы, в то время как поставки по "Северному потоку" были полностью остановлены, сообщает ТАСС. Поставки газа через "Турецкий поток" и "Голубой поток" предназначены для Турции и стран Южной и Юго-Восточной Европы.

С мая 2022 года поставки российского газа через Украину сокращены из-за форс-мажорной ситуации, связанной с отсутствием контроля над компрессорной станцией "Новопсков" в Луганской Народной Республике. "Нафтогаз Украины" подал заявление о начале арбитражного разбирательства с "Газпромом" в Международный арбитражный суд, обвиняя компанию в несвоевременной оплате услуг по транспортировке газа через Украину.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что такое арбитражное разбирательство недействительно, и предупредил о возможных санкциях со стороны России против "Нафтогаза" в случае дальнейших недобросовестных действий украинской компании. Это может сделать любые дальнейшие отношения с ней невозможными.

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Автовская ТЭЦ
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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