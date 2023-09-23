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Аналитик Васильев: рост расходов бюджета РФ связан с геополитикой и выборами

3:08
Экономика

Резкое увеличение государственных расходов в 2024 году, согласно мнению главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева, объясняется геополитическими факторами и предстоящими выборами в России. Это мнение он высказал в беседе с "Газета.Ru" при анализе утвержденного правительством Российской Федерации проекта федерального бюджета на период с 2024 по 2026 годы.

Аналитик Васильев: рост расходов бюджета РФ связан с геополитикой и выборами
Фото: openverse

"Первое, что мы заметили в этом проекте бюджета на следующий год, это значительный рост как доходов, так и расходов. Мы ожидали, что доходы бюджета в 2024 году составят 30,5 трлн рублей, а расходы — 33,5 трлн рублей. Это свидетельствует о том, что правительство видит необходимость значительного увеличения государственных расходов в следующем году, что обусловлено геополитическими факторами и ближайшими выборами", — подчеркнул эксперт.

В то время как Министерство финансов рассчитывает на доходы в размере 35 трлн рублей и расходы в размере 36,6 трлн рублей на 2024 год.

"Прогнозируется, что доходы будут выше примерно на 23% по сравнению с текущим годом, когда ожидается 28,5 трлн рублей, и расходы вырастут на 16%, достигнув 31,6 трлн рублей. Мы также предполагаем, что инфляция в текущем году составит 7,5%, а в 2024 году снизится до 5%. Таким образом, мы видим значительное увеличение реальных доходов и расходов бюджета на следующий год", — уточнил аналитик.

Мери Валишвили, магистр права и доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова, выразила мнение, что дефицит бюджета на ближайшие три года не является поводом для беспокойства.

Согласно проекту бюджета, доходы ожидаются на уровне 35 трлн рублей в 2024 году, 33,5 трлн в 2025 году и 34,1 трлн в 2026 году. Расходы предполагается увеличить до 36,6 трлн рублей в 2024 году, 34,4 трлн в 2025 году и 35,6 трлн рублей в 2026 году.

В рамках бюджета также предусмотрены аллокации на различные цели, включая единые пособия для семей с детьми, улучшение жилищных условий, выплату материнского капитала, лекарственное обеспечение, развитие образования, поддержку промышленности, а также малого и среднего бизнеса.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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