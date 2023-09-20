ВЭБ: Будущие пенсионеры заработали на поддержке ипотеки более 18 млрд руб.

2:51 Your browser does not support the audio element. Экономика

Государственная управляющая компания ВЭБ.РФ, занимающаяся управлением средствами Социального фонда России, успешно заработала более 18 миллиардов рублей для будущих пенсионеров через инвестиции в облигации, поддерживаемые платежами по ипотечным кредитам граждан. Эту информацию пресс-служба госкорпорации огласила после завершения последнего, 32-го выпуска таких облигаций.

Фото: Эльвира Махмутова, Pravda.Ru

Директор блока доверительного управления ВЭБ.РФ, Александр Попов, отметил, что программа государственной поддержки ипотеки стала образцовым примером на финансовом рынке, сообщает ТАСС. Она позволила поддержать рынок ипотеки в период финансового кризиса и приносить прибыль для будущих пенсионеров, и это произошло без единого случая дефолта. Общая прибыль от этих инвестиций за время участия ВЭБ. РФ в программе составила более 18,3 миллиарда рублей.

В 2008 году, в условиях мирового финансового кризиса, российский ипотечный рынок был под большим давлением. Инициативу запустить государственную программу по стимулированию ипотечного кредитования и улучшению доступности жилья поддержал первый вице-премьер Правительства РФ, Игорь Шувалов. Эта программа, разработанная к началу 2010 года совместно с ВЭБом и АИЖК (теперь известной как ДОМ. РФ), включала девять финансовых организаций, предоставлявших ипотечные кредиты под ставкой не превышающей 11% (в то время как рыночная ставка была около 14%).

Следующим этапом стала эмиссия ипотечных облигаций банками, обеспеченных платежами по выданным кредитам населению. Всего было выпущено 32 выпуска таких облигаций на общую сумму 91,7 миллиарда рублей. Из этой суммы 61,1 миллиарда рублей (2/3 общего объема) были приобретены по рыночной ставке за счет средств пенсионных накоплений, а 30,6 миллиарда рублей (1/3 объема) по льготной ставке за счет средств госкорпорации, как сообщили в ВЭБ.РФ.

Также следует отметить, что в рамках программы государственной поддержки ипотеки были выданы кредиты на сумму более 300 миллиардов рублей, что позволило гражданам приобрести 4 миллиона квадратных метров жилья. В процессе предоставления кредитов средние ставки по ипотеке в России снизились с 14% до 12%, что стало возможным благодаря реализации данной государственной программы.

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