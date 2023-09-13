Эксперт Гринберг об укреплении рубля: "Не надо никуда бежать с долларом"

1:21 Your browser does not support the audio element. Экономика

Резкое укрепление рубля зависит от положения во внешней торговле, пояснил в беседе с Pravda.Ru научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг. Ранее доллар показал падение на торгах до отметки ниже 93 рублей за единицу.

Фото: "Euro, dollars, rubles" by giocomai is marked with CC0 1.0.

По словам эксперта, резкое падение "американца" зависит от положения во внешней торговле России. Но не стоит ожить баснословного увеличения импорта, вероятно, подобное явление на валютном рынке краткосрочно.

"Импорт не будет сильно увеличиваться. Так что, я думаю, что здесь какие-то краткосрочные события произошли. Скорее всего, может быть, санкции становятся более жёсткими для параллельного импорта, — пояснил эксперт. — Я не думаю, что эта тенденция, которую сейчас обозначили, до 93 сейчас доллар, это не будет твёрдая тенденция".

По мнению Гринберга, вероятно, валюты вернутся к предыдущим значениям, которые установились в последние недели. Как уточнил собеседник, хотя есть определённый риск для тех, кто хранит валюту дома "в кубышке", но лучше пока в обменник с ней "не бежать".

"Ничего не надо бежать. Если есть возможность, надо доллары хранить. Конечно, даже держать в банке доллары я бы тоже не стал", — резюмировал эксперт.

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