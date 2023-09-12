Европа избавилась от российского газа. И лишилась главного

1:53 Your browser does not support the audio element. Экономика

Странам Евросоюза удалось уйти от зависимости от российского газа. Частично его заменили поставки СПГ из США и других стран мира. Но цены этих поставок нестабильны. А самое главное, хорошего в произошедшем для самого Евросоюза тоже мало, поскольку нарастает промышленный спад.

Фото: Creativecommons

В первую очередь, сокращение коснулось отраслей, для которых были чрезвычайно важны поставки дешёвого трубопроводного газа из России — химического производства и металлургии. И более того, сокращения продолжаются, что говорит о наступлении более глубокого промышленного спада, цитирует "Прайм" сообщение Bloomberg.

По данным S&P Global Commodity Insights, потребление газа в европейской промышленности будет на 20 процентов ниже уровня 2021 года.

"Это уже не только из-за цен, речь об ухудшении экономических условий", — считает аналитик по газу Energy Aspects Эриса Паско.

По мнению специалистов, признаков улучшения ситуации в будущем не наблюдается. Причём основную роль в спаде играет Германия — ведущая экономика еврозоны начала третий квартал с самого большого ежемесячного снижения производственных заказов с 2020 года.

Масштабные вложения европейских стран в инфраструктуру сжиженного природного газа и увеличения его поставок сокращают риски дефицита этой зимой. Однако этот шок сменился опасениями по поводу глубоко укоренившейся рецессии, которая не дает немецкому бизнесу наращивать выпуск продукции.

Тренд на снижение спроса на газ может оказаться весьма долговечным из-за роста процентных ставок и подтягивания возобновляемых источников энергии, а также переезда бизнеса в другие регионы.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.