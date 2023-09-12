Monde: поставки российского СПГ в Европу подскочили на 40 процентов

0:44 Your browser does not support the audio element. Экономика

Евросоюз в январе-июле закупил на 40 процентов больше сжиженного природного газа из России, чем в 2022 году, сообщили аналитики.

Фото: Openverse

Речь идёт о топливе, поставляемом морем, на фоне сокращения трубопроводного "транзита".

"Полтора года спустя после начала конфликта на Украине, несмотря на значительное сокращение "классических" поставок газа по трубопроводу, поставки СПГ морем выросли, по сравнению с довоенным периодом", — пишет Monde.

В какие страны больше всего идёт российского СПГ, издание не уточняет. Однако подчёркивает, что согласно заявлениям европейских чиновников, Россия сама приняла решение "сократить поставки в ЕС.

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