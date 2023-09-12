Путин рассказал, что в России скоро появятся собственные "Илоны Маски"

0:47 Your browser does not support the audio element. Экономика

Американский предприниматель Илон Маск — "безусловно выдающийся человек", но частью успехов он обязан сотрудничеством с правительством США, отметил президент России Владимир Путин в рамках Восточного экономического форума.

Фото: openverse

Частную инициативу в сфере космических технологий решено поддержать и в нашей стране, добавил российский лидер.

"В "Роскосмосе" принято уже решение, поддержанное правительством, что мы будем привлекать, мы уже привлекаем частных инвесторов в эту сферу деятельности", — подчеркнул Путин.

По его словам, идея нашла отклик и продвигается "достаточно успешно".

Ранее президент рассказал, что правительство РФ уже согласовало перевод российских чиновников на отечественные автомобили.

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