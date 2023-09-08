ЦБ: объем наличных в обращении в России вырос на 200 млрд рублей в августе

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Объем наличных в обороте в России увеличился на 200 миллиардов рублей в августе 2023 года. Эта информация содержится в отчете Центробанка России.

Фото: openverse

"В августе объем наличных денег в обращении вырос на 0,2 триллиона рублей. При этом к концу месяца спрос на наличные немного замедлился", — сообщается в докладе ЦБ.

Общий объем наличных денег в обращении в России, учитывая остатки в банковских кассах, впервые превысил отметку в 18 триллионов рублей, как было объявлено регулятором в середине августа. По данным Центробанка, на 1 августа этот объем составил 18,194 триллиона рублей, в сравнении с 17,797 триллионами рублей на 1 июля.

Рост наличных денег связан с увеличением спроса наличного населения на фоне нестабильной экономической ситуации. Эксперты также отмечают, что граждане все чаще предпочитают накапливать сбережения в наличной форме.

В то же время, динамика в августе существенно ниже, чем в предыдущих месяцах. В июле объем наличных в обращении в России вырос на 388,7 миллиарда рублей, что в четыре раза больше, чем в июле прошлого года.

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