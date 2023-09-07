Wildberries ожидает по итогам года рост оборота на 80-85%

0:53 Your browser does not support the audio element. Экономика

Wildberries, ведущий российский онлайн-ритейлер, ожидает роста оборота на 80-85% по сравнению с предыдущим годом, достигнув к концу 2023 года 3 трлн рублей. По словам Владислава Бакальчука, совладельца Wildberries, этот впечатляющий рост будет обусловлен общим расширением рынка, включая увеличение числа клиентов и ассортимента доступных продуктов.

Фото: Wikipedia

В 2022 году оборот Wildberries увеличился на 98% по сравнению с предыдущим годом, достигнув 1,669 трлн рублей. Компания работает не только в России, но и в ряде других стран, включая Беларусь, Казахстан, Армению, Кыргызстан, Узбекистан, Израиль и Азербайджан.

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