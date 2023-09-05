CNBC: в экономике Германии наблюдается сильный спад

1:06 Your browser does not support the audio element. Экономика

В экономической системе Германии зафиксирован сильный спад, из-за которого страна снова превратилась в "больного человека Европы", передаёт CNBC, ссылаясь на источник.

Фото: openverse.org

Как отметил глава Института Ifo Ханс-Вернер Зинн, спад производства в ФРГ не является краткосрочным явлением. Он считает, что высокие цены на энергетические носители привели к экономическим проблемам в Германии.

По его мнению, Берлин был настроен "чересчур оптимистично", когда отказывался от поставок газа из России, однако впоследствии столкнулся с нестабильной ситуацией.

Кроме того, эксперт допустил, что ФРГ потеряет два-три процента промышленных мощностей, ведь руководители немецких компаний будут перемещать свои предприятия в другие государства с более дешёвыми газом и электроэнергией. Речь идёт прежде всего о США и Саудовской Аравии, пояснил специалист.

Ранее власти Германии порекомендовали немцам экономно расходовать энергию в холодное время года.