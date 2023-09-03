Власти Германии в очередной раз призвали граждан страны экономить энергию зимой, несмотря на заполненность ПХГ топливом, сообщили немецкие СМИ.
Согласно информации, глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер рекомендовал немцам экономить электричество и газ. несмотря на заполненность хранилищ.
Как подчеркнул политик, риск дефицита топлива по-прежнему сохраняется.
"Хранилище заполнено на 94 процента, и у нас есть альтернативные источники поставок. Так что мы можем с оптимизмом смотреть на следующую зиму. Но ещё слишком рано говорить об этом, риски всё ещё существуют", — цитирует Мюллера Zeit Online.
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