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Филиал Shell в ОАЭ заключает сделку с Oman LNG на поставку сжиженного природного газа

1:34
Экономика

Эмиратская "дочка" британской компании Shell подписала договор купли-продажи с Оманским LNG на поставку 0,8 млн тонн СПГ в год. Поставки, предположительно, будут направлены в Фуджейру, где расположена дочерняя структура, и начнутся с 2025 года. Oman LNG ранее заключила контракт с немецкой Security Energy For Europe (SEFE, ранее Gazprom Germania) на поставку 0,4 млн тонн сжиженного природного газа в год с 2026 года.

Филиал Shell в ОАЭ заключает сделку с Oman LNG на поставку сжиженного природного газа
Фото: openverse

Кроме того, Oman LNG будет поставлять СПГ также в компанию OQ Trading, принадлежащую властям Омана и специализирующуюся на трейдинге в Дубае. Поставки объемом 0,75 млн тонн СПГ в год начнутся также с 2026 года. Об этом пишет oilcapital.ru.

Ситуация с SEFE ясна: газ направляется для немецкого рынка, а затем может быть перепродан другим покупателям, включая индийскую Gail. Однако с Shell ситуация может быть разнообразной, включая возможность приобретения газа с последующими поставками в ОАЭ для реэкспорта на европейский рынок.

Завод по сжижению природного газа Oman LNG расположен в Калхате на северо-востоке Омана, и его общая мощность трех линий сжижения составляет 10,4 млн тонн СПГ в год.

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Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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