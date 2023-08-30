ВВП РФ вырос в I полугодии на 1,6% в годовом выражении

1:23 Your browser does not support the audio element. Экономика

Согласно предварительным данным, валовой внутренний вродукт России за первое полугодие 2023 года показал увеличение на 1,6% по годовой статистике.

Фото: Openverse.org

В сравнении с аналогичным периодом 2021 года, первая половина прошлого года отметилась снижением ВВП России на 0,9%. Предварительные данные указывают на рост ВВП РФ на 4,9% к концу второго квартала, как было объявлено ранее. По словам Антона Силуанова министра финансов России текущий год может завершиться ростом российской экономики на уровне 2,5% и выше.

Ранее отмечалось замедление темпов роста реальных заработных плат в России по итогам июня. В то же время среднемесячная заработная плата работников компаний в июне составила 76 600 рублей, что означает прирост на 14,1% по сравнению с июнем 2022 года. Согласно прогнозам Минэкономразвития РФ, рост реальных заработных плат в текущем 2023 году составит 5,4%. Госдума также предсказывает увеличение доходов граждан.

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