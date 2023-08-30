Сотрудник, которого обвиняют в пьянстве, должен присутствовать при проведении процедуры. Ни один суд не примет доказательства, если это делается заочно. Об этом рассказал юрист и правозащитник Иван Соловьёв в беседе с Общественной Службой Новостей.
По словам эксперта, если человек присутствует при оформлении документов и понимает, что его пытаются оклеветать, то ему нужно идти и быстро самому сделать медэкспертизу. И уже в суде предъявить её, разбив аргументы клеветников.
Также юрист отметил, что в ситуации, когда человек болен, например, диабетом, принимает медикаменты и у него появляется специфический запах дыхания, суд удовлетворится справкой об имеющемся заболевании и встанет на сторону увольняемого сотрудника.
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