Чиновница из ХМАО попала под проверку за публикацию откровенного видео из кабинета

1:10 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Замначальника отдела подготовки, сопровождения и контроля смётной документации Управления капстроительства г. Пыть-Ях (ХМАО) Екатерина Смирнова опубликовала на своей странице в соцсети пост с видеороликом, далёким от пристойного содержания. Теперь откровенное видео должна оценить специальная комиссия по этике, сообщают РИА Новости со ссылкой на главу города Александра Морозова.

Фото: https://oir.mobi/

На кадрах девушка раскручивается на кресле, поглаживая себя по груди и вальяжно пьёт кофе. При этом наряд на ней весьма сексуальный.

В подписи к ролику чиновница отметила, что она в розовом кабинете готовит документацию и считает ремонт дорог, светофоров, газопроводов и прочих городских объектов.

По словам Морозова, ситуация находится на его личном контроле, а факт требует принятия соответствующих мер. Заседание комиссии по соблюдению требований к поведению работников муниципальных учреждений запланировано на 8 августа.

На данный момент с девушкой проведён разговор, информация с её страницы удалена.

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