Замначальника отдела подготовки, сопровождения и контроля смётной документации Управления капстроительства г. Пыть-Ях (ХМАО) Екатерина Смирнова опубликовала на своей странице в соцсети пост с видеороликом, далёким от пристойного содержания. Теперь откровенное видео должна оценить специальная комиссия по этике, сообщают РИА Новости со ссылкой на главу города Александра Морозова.
На кадрах девушка раскручивается на кресле, поглаживая себя по груди и вальяжно пьёт кофе. При этом наряд на ней весьма сексуальный.
В подписи к ролику чиновница отметила, что она в розовом кабинете готовит документацию и считает ремонт дорог, светофоров, газопроводов и прочих городских объектов.
По словам Морозова, ситуация находится на его личном контроле, а факт требует принятия соответствующих мер. Заседание комиссии по соблюдению требований к поведению работников муниципальных учреждений запланировано на 8 августа.
На данный момент с девушкой проведён разговор, информация с её страницы удалена.
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