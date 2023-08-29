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В Турции усомнились в возможности зерновой сделки без России

2:00
Экономика

Турция не рассматривает альтернативы "зерновой сделке" и выражает сомнения в возможности сохранения данного соглашения без участия России, сообщает РИА Новости.

В Турции усомнились в возможности зерновой сделки без России
Фото: "Assorted grains" by Fir0002 is licensed under CC BY-SA 3.0.

Такую позицию выразил главный советник президента Турции и посол Акиф Чагатай Кылыч в интервью телеканалу NTV.

Ранее глава Министерства иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил о стремлении Анкары возобновить "зерновую сделку", подчеркнув, что альтернативные маршруты несут риски. По его мнению, решение этой задачи без участия России может привести к негативным последствиям. Кылыч отметил, что хотя Россия заявила о выходе из соглашения, она также выразила готовность продолжить, если будут созданы подходящие условия. Украина также не выразила негативного отношения к продолжению переговоров. Представители ООН и Украины продолжают обсуждения в Стамбуле.

Советник подчеркнул, что для Турции приоритетом является сохранение текущей модели "зернового коридора". Он отметил, что на данный момент альтернативные варианты и пути не рассматриваются. Турция сомневается в возможности продолжения сделки без России, поэтому ее усилия направлены на активное восстановление функционирования текущего зернового коридора.

Соглашение о "зерновой сделке" прекратило свою действие 18 июля. Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о своем возражении против продления данной сделки. Президент России Владимир Путин ранее указывал на несоблюдение условий соглашения в отношении России, особенно в части поставок зерна в нуждающиеся страны. Это привело к тому, что суда, двигающиеся в акватории Черного моря в украинские порты, стали рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения, что было сообщено Министерством обороны России.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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