В Турции усомнились в возможности зерновой сделки без России

Турция не рассматривает альтернативы "зерновой сделке" и выражает сомнения в возможности сохранения данного соглашения без участия России, сообщает РИА Новости.
Такую позицию выразил главный советник президента Турции и посол Акиф Чагатай Кылыч в интервью телеканалу NTV.
Ранее глава Министерства иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил о стремлении Анкары возобновить "зерновую сделку", подчеркнув, что альтернативные маршруты несут риски. По его мнению, решение этой задачи без участия России может привести к негативным последствиям. Кылыч отметил, что хотя Россия заявила о выходе из соглашения, она также выразила готовность продолжить, если будут созданы подходящие условия. Украина также не выразила негативного отношения к продолжению переговоров. Представители ООН и Украины продолжают обсуждения в Стамбуле.
Советник подчеркнул, что для Турции приоритетом является сохранение текущей модели "зернового коридора". Он отметил, что на данный момент альтернативные варианты и пути не рассматриваются. Турция сомневается в возможности продолжения сделки без России, поэтому ее усилия направлены на активное восстановление функционирования текущего зернового коридора.
Соглашение о "зерновой сделке" прекратило свою действие 18 июля. Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о своем возражении против продления данной сделки. Президент России Владимир Путин ранее указывал на несоблюдение условий соглашения в отношении России, особенно в части поставок зерна в нуждающиеся страны. Это привело к тому, что суда, двигающиеся в акватории Черного моря в украинские порты, стали рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения, что было сообщено Министерством обороны России.
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