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Экономист Проданова рассказала, как сэкономить на коммунальных услугах

1:14
Экономика

Экономист и профессор РЭУ им. Г. В. Плеханова Наталья Проданова поделилась советами о том, как жители России могут уменьшить свои расходы на коммунальные услуги. Главное в этом — регулярно следить за счетами и контролировать их корректность. Она также рекомендует использовать все доступные льготы и субсидии, предоставляемые государством, а также избавиться от услуг, которые не используются, пишет Life.ru.

Экономист Проданова рассказала, как сэкономить на коммунальных услугах

Проданова подчеркивает, что мелкие шаги могут привести к экономии. Например, ремонтировать протекающие краны, использовать ванную с двойной кнопкой смыва, а также другие устройства, способствующие экономии воды. Она также предлагает уделить внимание теплоизоляции дверей и окон, адаптировать батареи отопления с регулируемой системой. Переход на энергосберегающие лампы также способствует значительной экономии электроэнергии.

С целью уменьшения расходов, Проданова советует отключать электроприборы, которые не используются в данный момент. Все эти шаги, согласно её мнению, могут существенно снизить коммунальные затраты граждан.

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Как экономить на ЖКХ. Проверенные способы.
Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
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