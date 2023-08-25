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Индексы РТС и Мосбиржи выросли на 0,03-0,64%

4:51
Экономика

На завершающем этапе недельных торгов российский акционерный рынок в целом демонстрировал умеренный рост. По результатам торгового дня индекс Московской биржи увеличился на 0,64%, достигнув отметки в 3 157,33 пункта, в то время как долларовый индекс РТС поднялся на 0,03%, составив 1 043,84 пункта. В заключении торгов курс доллара увеличился на 0,41% и закрепился на уровне 95,28 рубля, курс евро вырос на 0,36%, до 103,01 рубля, а юань прибавил 0,07%, достигнув отметки в 13,04 рубля.

Индексы РТС и Мосбиржи выросли на 0,03-0,64%
Фото: Fitiss.CC BY-SA 3.0

"Активность торгов в пятницу была относительно невысокой, что актуально в периоды сложной геополитики. В то же время рубль сегодня выглядел неуверенно, а цены на нефть преимущественно росли, что сыграло уже позитивную роль", — прокомментировал инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин.

Внешний фон в целом оставался довольно спокойным. Эксперты указывают, что окончательные данные по квартальному ВВП Германии оказались в пределах ожиданий. Экономика этой страны, являющейся двигателем еврозоны, во втором квартале показала стабильные результаты, показав нулевой рост квартал к кварталу и сокращение на 0,2% в годовом выражении.

Рынок акций

В завершении сессии наибольший рост показали акции HeadHunter (+5,37%), "Совкомфлота" (+2,35%), "Эталона" (+1,92%), АФК "Система" (+1%) и "Магнита" (+0,89%). Аналитик компании "Велес капитал" Елена Кожухова отметила, что акции HeadHunter продолжили ралли в текущей неделе без очевидных фундаментальных оснований.

С другой стороны, в минусе оказались акции "М.Видео" (-4,27%), банка "Санкт-Петербург" (-2,46%), "Русснефти" (-1,29%), "Селигдара" (-1,23%), Fix Price (-0,9%) и "Мечела" (-0,89%). Акции "Новатэка" также потеряли около 0,2%.

Касаясь событий на рынке, аналитик ИК "Велес капитал" Елена Кожухова отметила, что "М.Видео" сообщила о росте чистого убытка в первом полугодии на 24% и снижении выручки на 18,1%. Общие продажи группы упали на 16,5%, но выручка во втором квартале выросла на 21%.

Относительно "Санкт-Петербурга", "Селигдара" и других бумаг, набравших обороты на прошлой неделе, аналитики отмечают фиксацию прибыли после предыдущего роста.

Прогноз на 28 августа

Предвидя выходные, аналитики считают, что отложенный спрос и возможно более слабый рубль из-за завершения налогового периода могут стать толчком для повышения российского рынка, если не произойдет явно негативных событий.

Компания "БКС мир инвестиций" прогнозирует диапазон для индекса Мосбиржи на 28 августа между 3085 и 3200 пунктами, а курс доллара к рублю может варьироваться от 93 до 96 рублей. В Freedom Finance Global ожидают, что индекс Мосбиржи в понедельник также будет колебаться в пределах 3100-3200 пунктов, а курс доллара к рублю будет находиться в диапазоне 94-96 рублей. Курс евро к рублю, вероятно, будет колебаться в интервале 101-103 рублей, а юаня к рублю можно ожидать в диапазоне 12,8-13,3 рубля.

В понедельник не ожидается важных макроэкономических публикаций. Отчеты о финансовых результатах по МСФО за второй квартал 2023 года будут представлены компаниями "Совкомфлот" и "Сегежа групп". Кроме того, с начала следующей недели время торговли бумагами из Гонконга на СПБ бирже будет продлено — торги будут проводиться до полуночи по московскому времени.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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Индексы РТС и Мосбиржи выросли на 0,03-0,64%
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