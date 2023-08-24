Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Хирурги в Благовещенске провели первую операцию с роботом-ассистентом
"Барби" будут показывать в кино с "официальными русскими голосами" Робби и Гослинга
Пенсионеров предупредили о возможной опасности в банках
В России появился рамный пикап за 3,3 миллиона рублей
Путевки из России в Турцию упали в цене на 40-60%
Си Цзиньпин: КНР выделит 10 миллиардов долларов на глобальные инициативы
С начала года московские пенсионеры по указанию мошенников продали 11 квартир
Ирак и Туркмения пришли к соглашению по вопросу импорта газа
Обнаружена новая схема кражи денег через Telegram

После расширения БРИКС получит доступ к 44% мирового запаса нефти

Экономика

После расширения объединения БРИКС новыми шестью странами — Аргентиной, Египтом, Ираном, ОАЭ, Саудовской Аравией и Эфиопией — доступ группы к мировым запасам нефти увеличится до почти 44%. Эти данные получены в ходе анализа ТАСС на основе официальной статистики.

После расширения БРИКС получит доступ к 44% мирового запаса нефти
Фото: By Flcelloguy, CC BY-SA 3.0

Площадь расширенной территории БРИКС составит 48,5 млн квадратных километров, что равно 36% всей поверхности Земли. Это более чем вдвое превосходит общую площадь стран G7.

Новое население БРИКС достигнет 3,6 миллиарда человек, что составляет 45% от общей численности населения планеты. В сравнении можно отметить, что в странах G7 проживает всего лишь около 600 миллионов человек.

Согласно прогнозам, совокупный ВВП расширенного БРИКС будет составлять $65 трлн в текущих ценах, что приблизительно равно 37,3% мирового ВВП. В сравнении, доля стран G7 в мировой экономике составляет 29,9%.

Кроме того, новое объединение БРИКС будет ответственно за производство почти половины всего мирового продовольствия. К примеру, в 2021 году на эти страны пришлось 49% всемирного урожая пшеницы и 55% урожая риса.

Расширенная БРИКС также будет контролировать значительную долю мировой добычи стратегически важных металлов, таких как алюминий и палладий. Тем не менее, по общему объему промышленного производства данная группа немного опережает страны G7, и по экспорту отстает от этих развитых государств.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Популярное
Росавиация опубликовала список погибших в самолёте с ЧВК "Вагнер"

Выполнение полёта самолёта EBM-135BJ осуществлялось на основании разрешения на использование воздушного пространства.

Росавиация опубликовала список погибших в самолёте с Пригожиным
Земфира* сильно разозлилась из-за уровня организации тура по Казахстану
Земфира* пришла в ярость из-за организации тура по Казахстану и оставила после себя убитую гримерку
Глава Совбеза Абхазии ответил на заявление Медведева о присоединении
"39 секунд до Вашингтона": Куба и Никарагуа поставят русские "Цирконы"
БРИКС обсудил ситуацию на Украине, поддержав Россию Любовь Степушова "39 секунд и всё": США уже рассчитали угрозу от "Цирконов" у границ Олег Володин В конгрессе США выступили против помощи Киеву. В чём причина? Петр Ермилин
Отец и сын погибли в Башкирии от угарного газа в гараже из-за заблокированной двери
Ушел последний патриот России. В Сети скорбят по Евгению Пригожину
Эксперт рассказал о судьбе Суровикина после отставки
Эксперт рассказал о судьбе Суровикина после отставки
Последние материалы
Экономист высказался об угрозе стагнации экономики Китая
Военкор Котенок: на Запорожском направлении складывается тревожная ситуация
Рейс из Ист-Мидлендса в Анталию задержали из-за угрозы взрыва
В Калуге водитель сбил людей на тротуаре, пострадали девять человек
В РФ одобрили первую ипотеку по QR-коду
Генерал Андрей Гурулёв попал в ДТП в Москве
БРИКС обсудил ситуацию на Украине, поддержав Россию
Центробанк Турции принял решение повысить учётную ставку до 25 процентов
В Кузбассе суд вынес приговор двум подросткам за убийство мужчины
Самолёт Сочи-Екатеринбург совершил экстренную посадку в Минеральных Водах
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников