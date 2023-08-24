После расширения БРИКС получит доступ к 44% мирового запаса нефти

После расширения объединения БРИКС новыми шестью странами — Аргентиной, Египтом, Ираном, ОАЭ, Саудовской Аравией и Эфиопией — доступ группы к мировым запасам нефти увеличится до почти 44%. Эти данные получены в ходе анализа ТАСС на основе официальной статистики.

Фото: By Flcelloguy, CC BY-SA 3.0

Площадь расширенной территории БРИКС составит 48,5 млн квадратных километров, что равно 36% всей поверхности Земли. Это более чем вдвое превосходит общую площадь стран G7.

Новое население БРИКС достигнет 3,6 миллиарда человек, что составляет 45% от общей численности населения планеты. В сравнении можно отметить, что в странах G7 проживает всего лишь около 600 миллионов человек.

Согласно прогнозам, совокупный ВВП расширенного БРИКС будет составлять $65 трлн в текущих ценах, что приблизительно равно 37,3% мирового ВВП. В сравнении, доля стран G7 в мировой экономике составляет 29,9%.

Кроме того, новое объединение БРИКС будет ответственно за производство почти половины всего мирового продовольствия. К примеру, в 2021 году на эти страны пришлось 49% всемирного урожая пшеницы и 55% урожая риса.

Расширенная БРИКС также будет контролировать значительную долю мировой добычи стратегически важных металлов, таких как алюминий и палладий. Тем не менее, по общему объему промышленного производства данная группа немного опережает страны G7, и по экспорту отстает от этих развитых государств.

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