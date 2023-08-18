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Россиян предупредили о росте цен на молоко, яйца и колбасные изделия

1:09
Экономика

Ослабление российского рубля может повлечь за собой повышение стоимости ряда продуктов питания, таких как молоко, яйца и колбасные изделия. Этот вариант развития событий был предсказан Марией Долговой, доцентом кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова, в интервью Lenta.ru.

Россиян предупредили о росте цен на молоко, яйца и колбасные изделия
Фото: "egg and milk choices" by Muffet is licensed under CC BY 2.0.

Несмотря на то что эти продукты производятся отечественными компаниями, курсы валют всё равно оказывают влияние на их стоимость, так как для производства необходимо закупать определенные материалы за рубежом. Мария Долгова подчеркнула, что основными факторами возможного роста цен являются затраты сельхозпроизводителей на корма, импортные ветеринарные препараты, а также обслуживание и ремонт зарубежного оборудования.

Также часто приходится закупать за границей упаковочные материалы. Эксперт добавила, что цены на яйца могут оказаться в "зоне риска" из-за ослабления рубля, так как российские производители будут вынуждены заменять импортные куры-несушек на своих фермах.

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РЕКОРДНЫЙ РОСТ ЦЕН НА ПРОДУКТЫ
Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
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