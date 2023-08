Россиян предупредили о росте цен на молоко, яйца и колбасные изделия

Your browser does not support the audio element.

Ослабление российского рубля может повлечь за собой повышение стоимости ряда продуктов питания, таких как молоко, яйца и колбасные изделия. Этот вариант развития событий был предсказан Марией Долговой, доцентом кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова, в интервью Lenta.ru.

Фото: "egg and milk choices" by Muffet is licensed under CC BY 2.0.