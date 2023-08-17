Выход Wildberries в Китай может повлечь разорение российских продавцов

1:39 Your browser does not support the audio element. Экономика

Максим Логинов, основатель первой российской системы для законного продвижения товаров на маркетплейсе JVO, выразил мнение, что возможное появление интернет-ритейлера Wildberries на китайском рынке может оказать негативное воздействие на российских микропредпринимателей и небольшие компании, занимающиеся перепродажей товаров и зависящие от разницы в ценах, не разрабатывая собственные бренды.

Фото: Wikipedia

Согласно Логинову, в случае появления китайских компаний на российском рынке, значительная доля продавцов, которые в настоящее время предоставляют свои товары через платформу Wildberries, потеряют свои источники дохода и могут вынуждены прекратить свою деятельность. Смогут сохранить свои позиции лишь те, кто уделял внимание развитию собственных брендов.

Логинов подчеркнул, что также будет непросто для российских производителей, поскольку для 30% из них Wildberries является единственным каналом сбыта их продукции. Такие компании либо столкнутся с финансовыми трудностями из-за конкуренции китайских корпораций, либо будут вынуждены искать альтернативные реализационные площадки.

Аналитик отметил, что российским продавцам будет сложно соперничать с китайскими компаниями по сочетанию цены и качества. Это может привести к тому, что в топ-30 категорий товаров на российском рынке начнут преобладать поставщики из Китая. Единственным преимуществом местных предпринимателей останется быстрая доставка товаров, но и это преимущество со временем может уменьшиться.

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