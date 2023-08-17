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Эксперт Бушуев: Украина ворует газа у России больше, чем получает от соседей ЕС

1:52
Экономика

Украинские власти заявили, что не намерены вести переговоры с Россией по транзиту газа в Европу. Однако ранее Киев подсчитал, что у самой страны резерв голубого топлива в ПХГ более 12,3 миллиарда кубов. Незалежная ворует газа у РФ больше, чем получает от соседей ЕС, заявил в беседе с Pravda.Ru гендиректор в Институте энергетической стратегии Виталий Бушуев.

Эксперт Бушуев: Украина ворует газа у России больше, чем получает от соседей ЕС
Фото: "Burning gas stovetop in darkened room - closeup" by D Coetzee is marked with CC0 1.0.

Ранее украинские власти заявили, что треть добычи голубого топлива для страны обеспечивают месторождения в Полтавской области, остальное — "помощь" европейских партнёров.

Как подчеркнул Бушуев, вероятно, поставщиками топлива Незалежной могут быть Румыния и Словакия. Однако суммарно такого объёма Украине не хватит и на пару месяцев.

"Для Украины это бесплатно. Потому что за это рассчитывается Европейский союз. А для поставщиков — они получают свои деньги. Поэтому им какая разница, куда продавать? Они двух зайцев убивают. Продают, получают деньги и ещё хорошими выглядят перед Европейским союзом, что помогают Украине", — пояснил эксперт.

Однако вопрос воровства с российской "транзитки" так и не решён. И, возможно, с этого Украина наполняет свои ПХГ гораздо больше, чем с помощи партнёров.

"Этих суммарных запасов (от европейских партнёров. — Прим. ред.), которые они могут взять из этих всех стран, хватит месяца на два от силы. Воровство неистребимо. Кто и сколько накапывает себе — это даже органам следствия неизвестно. Конечно, есть. Конечно, накапливают. Но это, пожалуй, больше, чем они получают от соседей", — резюмировал Бушуев.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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