В России резко выросло количество ипотечных кредитов за период с января по июль текущего 2023 года, сообщили в Росреестре. По словам эксперта ИК "ИВА Партнерс" Артёма Клюкина, это связано с "эффектом низкой базы" на фоне западных антироссийских санкций.
Как подчеркнул эксперт, в 2022 году против России массово ввели рестрикции, кроме того, Центробанк страны повысил ключевую ставку.
"В особенности подталкивали многих к заключению сделок снижение курса рубля и опасения, что ставка ЦБ снова будет повышена", — пояснил Клюкин "Известиям".
Согласно информации издания, Росреестр зафиксировал всплеск ипотечного кредитования с показателями на 29 процентов выше, чем за аналогичный период прошлого года. Так, к примеру, в Москве, граждане заключили более 78 тысяч сделок с участием заёмных денег.
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