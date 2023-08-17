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В России выросло количество ипотечных кредитов

1:01
Экономика

В России резко выросло количество ипотечных кредитов за период с января по июль текущего 2023 года, сообщили в Росреестре. По словам эксперта ИК "ИВА Партнерс" Артёма Клюкина, это связано с "эффектом низкой базы" на фоне западных антироссийских санкций.

В России выросло количество ипотечных кредитов
Фото: pixabay.com; Tumisu

Как подчеркнул эксперт, в 2022 году против России массово ввели рестрикции, кроме того, Центробанк страны повысил ключевую ставку.

"В особенности подталкивали многих к заключению сделок снижение курса рубля и опасения, что ставка ЦБ снова будет повышена", — пояснил Клюкин "Известиям".

Согласно информации издания, Росреестр зафиксировал всплеск ипотечного кредитования с показателями на 29 процентов выше, чем за аналогичный период прошлого года. Так, к примеру, в Москве, граждане заключили более 78 тысяч сделок с участием заёмных денег.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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