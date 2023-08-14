Слабый рубль создаёт проблемы для структурной перестройки экономики, поэтому Россия заинтересована в сильной нацвалюте, сообщил помощник российского президента Владимира Путина Максим Орешкин.
В материале для ТАСС он также пояснил, что слабый рубль негативно сказывается на реальных доходах граждан страны.
"Текущий обменный курс значительно отклонился от фундаментальных уровней, в ближайшее время ожидается его нормализация", — подчеркнул Орешкин.
14 августа курс доллара на Мосбирже поднялся выше 100 рублей впервые с 23 марта 2022 года.
Ранее аналитик Артём Деев заявил, что в сентябре 2023 года доллар будет торговаться на уровне 96 рублей, а евро — 107 рублей. Как пояснил эксперт, повышение ключевой ставки Центральным банком РФ может привести к дальнейшему укреплению российской нацвалюты.
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Не всем нравится понятие "мобилизация". Но формулировки не так важны, можно набрать в ВС РФ призывников, отслуживших или бывших силовиков, добавил эксперт.