Помощник Путина Орешкин заявил, что курс рубля скоро придёт в норму

1:01 Your browser does not support the audio element. Экономика

Слабый рубль создаёт проблемы для структурной перестройки экономики, поэтому Россия заинтересована в сильной нацвалюте, сообщил помощник российского президента Владимира Путина Максим Орешкин.

Фото: g63.ru

В материале для ТАСС он также пояснил, что слабый рубль негативно сказывается на реальных доходах граждан страны.

"Текущий обменный курс значительно отклонился от фундаментальных уровней, в ближайшее время ожидается его нормализация", — подчеркнул Орешкин.

14 августа курс доллара на Мосбирже поднялся выше 100 рублей впервые с 23 марта 2022 года.

Ранее аналитик Артём Деев заявил, что в сентябре 2023 года доллар будет торговаться на уровне 96 рублей, а евро — 107 рублей. Как пояснил эксперт, повышение ключевой ставки Центральным банком РФ может привести к дальнейшему укреплению российской нацвалюты.