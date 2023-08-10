Аналитики Bloomberg: забастовки в Австралии поставят под угрозу 10 процентов экспорта СПГ

0:40 Your browser does not support the audio element. Экономика

Забастовки сотрудников австралийских производителей СПГ несут в себе серьёзную угрозу мировым поставкам сырья. Перебои с поставками "голубого" топлива чреваты резким ростом цен на СПГ, предупредили аналитики авторитетного информагентства Bloomberg.

Фото: t.me/SpiegelOnline

Говоря о поводах для проведения забастовок, эксперты указали на требования работников о повышении зарплат и ограничения на передачу работ на аутсорс. По предварительной информации, уже на предстоящей неделе на рабочие места могут не выйти работники Gorgon и Wheatstone — предприятий, расположенных на территории Северо-Западного шельфа.

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