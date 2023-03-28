Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
АиФ: артист Юрий Соломин высказался о тех, кто уехал из России во время СВО на Украине
Анпилогов: Украина прекратит своё существование после прекращения помощи Запада
Французский политик счёл сумасшествием поставки Украине снарядов с ураном со стороны стран НАТО
Нефролог Гердий: для защиты от заболеваний почек купите домашний тонометр
109-летняя англичанка назвала секреты долголетия и основные предпочтения в пище
Польские пограничники пожаловались, что их забросали камнями на границе с Белоруссией
Абхазия готова принять полтора миллиона россиян в этом году, а в следующем уже будет аэропорт
TopWar: России придётся наступать до Киева, как когда-то наши деды в 1941 году
Захарова: США и Германия попались на вбросе ложных версий терактов на "Северных потоках"

Евросоюз ищет возможность заблокировать поставки СПГ из России без введения очередных санкций

1:23
Экономика

Министры Евросоюза хотят без введения дополнительных санкций помешать российскому сжиженному газу попасть на территорию блока. Они планируют не позволить российским экспортерам бронировать инфраструктурные мощности.

Евросоюз ищет возможность заблокировать поставки СПГ из России без введения очередных санкций

Власти Евросоюза хотят ужесточить ограничения в отношении поставок российских природных ресурсов. В частности, министры энергетики входящих в этот блок стран собираются одобрить предложение, позволяющее правительству запретить российским экспортёрам осуществлять раннее бронирование инфраструктурных мощностей, которые используются для поставок сжиженного природного газа. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Но некоторым государствам всё-таки придётся провести отдельные консультации с другими членами Евросоюза и Еврокомиссией, прежде чем этот механизм вступит в действие. Рост предложения СПГ на рынке не в состоянии полностью заместить пропадающие поставки из Российской Федерации, а кроме того, газ из России поступает по значительно более привлекательной цене.

Однако в Евросоюзе стремятся до максимума сократить зависимость от российских энергоносителей, как пишет агентство. Пока что это приводит к росту стоимости жизни, особенно бензина, продовольственных товаров, а также услуг ЖКХ во многих странах блока.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Энергетическая экспансия США: уголь для Украины, СПГ для Литвы
Автор Алексей Музычук
Алексей Музычук — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Поплавская призвала Пригожина не "отпираться" в вопросе подлинности записи разговора с критикой властей

Яна Поплавская не верит опровержению Иосифа Пригожина.

Яна Поплавская призвала Пригожина не отрицать подлинность записи телефонного разговора с критикой властей
Военный лётчик РФ Попов заявил, что ВС Украины готовили экологическую катастрофу с упавшим под Тулой дроном
Стало известно, что могло быть настоящей целью дрона ВСУ "Стриж"
Создавший "Сбермакрет" бизнесмен Дмитрий Жулин и его девушка стали жертвами лекарства "Лаеннек"
Секретарь Совбеза РФ заявил, что России нецелесообразно помогать США спастись от распада
Передавать Белоруссии российское ТЯО опасно Любовь Степушова Вячеслав Серкез: фильм "20-й блок. Охота на зайцев" поможет остановить катастрофу беспамятства Анжела Якубовская У писателя слава и аппетит всегда шли рука об руку Сергей Лебедев
Боевики ВСУ получили маскхалаты-невидимки — военспец
Как будут уничтожены немецкие танки Leopard, рассказал военный эксперт
Опубликовано видео удара зажигательными боеприпасами по позициям ВСУ в Авдеевке
Опубликовано видео удара зажигательными боеприпасами по позициям ВСУ в Авдеевке
Последние материалы
Mash: под Санкт-Петербургом в казарме Военной академии скончались три курсанта
Кровавое воскресенье в Санкт-Петербурге: день, который изменил Россию
Пушилин: ситуация в Авдеевке ДНР критическая для украинской армии
Болтон: президент РФ Путин не блефует по поводу размещения ядерного оружия в Белоруссии
Депутат Матвейчев: Путин превратит Украину во "второй Вьетнам" для США
Экс-депутат Рады Кива: Михаила Подоляка скоро уволят из Офиса президента
Резников опубликовал видео тест-драйва британского танка Challenger 2 в грязи на Украине
Украина оказалась в центре международной мошеннической схемы с использованием Starlink
"112": врачи остановили распространение некроза у фигуриста Романа Костомарова
Американцы осудили Байдена за шутку после стрельбы в школе Нэшвилла: "Это отвратительно!"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников