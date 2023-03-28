Евросоюз ищет возможность заблокировать поставки СПГ из России без введения очередных санкций

1:23 Your browser does not support the audio element. Экономика

Министры Евросоюза хотят без введения дополнительных санкций помешать российскому сжиженному газу попасть на территорию блока. Они планируют не позволить российским экспортерам бронировать инфраструктурные мощности.

Власти Евросоюза хотят ужесточить ограничения в отношении поставок российских природных ресурсов. В частности, министры энергетики входящих в этот блок стран собираются одобрить предложение, позволяющее правительству запретить российским экспортёрам осуществлять раннее бронирование инфраструктурных мощностей, которые используются для поставок сжиженного природного газа. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Но некоторым государствам всё-таки придётся провести отдельные консультации с другими членами Евросоюза и Еврокомиссией, прежде чем этот механизм вступит в действие. Рост предложения СПГ на рынке не в состоянии полностью заместить пропадающие поставки из Российской Федерации, а кроме того, газ из России поступает по значительно более привлекательной цене.

Однако в Евросоюзе стремятся до максимума сократить зависимость от российских энергоносителей, как пишет агентство. Пока что это приводит к росту стоимости жизни, особенно бензина, продовольственных товаров, а также услуг ЖКХ во многих странах блока.

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