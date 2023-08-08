По итогам года Россия может недосчитаться дефицита бюджета около 3,5-4,5 процента ВВП, заявил доктор экономических наук, экс-министр экономики страны Андрей Нечаев.
Ранее в Минфине заявляли, что дефицит по итогам текущего года может составить около 2 процентов ВВП, но у государства достаточно ресурсов, чтобы его "перекрыть".
"По итогам 2023 года дефицит бюджета достигнет, думаю, 3,5-4,5 процента ВВП", — заявил экс-министр экономики РИА Новости.
Как подчеркнул Нечаев, доходы от топливной отрасли: поставок газа и нефти сократились в среднем на 40 процентов.
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