Эксперты разработали классификации детских игрушек

2:44 Your browser does not support the audio element. Экономика

Существует огромное разнообразие игрушек, которые можно разделить на 48 типов. Среди них — игровой набор, магнитные игрушки, летающие игрушки, мячи, игрушки с пистонами и многие другие увлекательные варианты.

Фото: pixabay.com

Эксперты разработали несколько классификаций для игрушек, среди которых ключевую роль играет возрастная группа, сообщает Gorod48. Игрушки можно подразделить на следующие возрастные категории:

младенчество,

раннее детство,

дошкольное детство,

младшее школьное детство,

подростковый возраст (до 14 лет).

Такая классификация позволяет выбирать игрушки, соответствующие потребностям и интересам детей разных возрастов.

Кроме того, продукция может быть разделена по виду деятельности, для которой она предназначена. Это может быть физическая активность, интеллектуальное развитие и другие направления. Например, игрушки могут способствовать развитию движений, восприятия, силы, ловкости и других навыков.

Также существует классификация игрушек по виду применяемого сырья. Они могут быть пластмассовыми, металлическими, деревянными, резиновыми и т. д. Это важный аспект, так как материал влияет на характер игры, безопасность использования и долговечность игрушек.

Долгое время в России отсутствовала четкая терминология и классификация для игрушек. Президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) Антонина Цицулина отмечает, что такая недостаточность затрудняла определение продукции и ее классификацию.

Например, возникали ситуации, когда было неясно, относится ли тот или иной товар к игрушкам. Например, текучий желеобразный материал для творчества, такой как слайм, вызывал вопросы о своем статусе — является ли он сувениром или игрушкой. Внедрение четких терминов и классификации поможет разрешить подобные ситуации и обеспечит ясность для производителей и потребителей.

Следует подчеркнуть, что рынок игрушек для детей строго регулируется. Компании, занимающиеся производством игрушек, обязаны соблюдать требования технического регламента о безопасности и качестве продукции. Однако, из-за отсутствия четкой терминологии, некоторые компании пытаются обойти данные нормы.

Примером этого может служить ситуация с иностранными производителями, которые представляют продукцию, как сувениры, чтобы избежать выполнения обязательных требований законодательства.

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