Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Власти РФ выделят миллиард рублей на организацию детского отдыха
В России подтвердили очаг африканской чумы свиней
Российских тяжелоатлетов не допускают до участия в чемпионате мира
Диетолог перечислила продукты с низкой калорийностью
В США медведь залез к туристу в машину и ранил его
На Пхукете утонул российский турист
Юристы напомнили о сувенирах, за ввоз которых в Россию могут наказать
"Синдром экономкласса": туристов предупредили о тромбозе глубоких вен
Акулы стали агрессивнее из-за глобального потепления

Эксперты разработали классификации детских игрушек

2:44
Экономика

Существует огромное разнообразие игрушек, которые можно разделить на 48 типов. Среди них — игровой набор, магнитные игрушки, летающие игрушки, мячи, игрушки с пистонами и многие другие увлекательные варианты.

Эксперты разработали классификации детских игрушек
Фото: pixabay.com

Эксперты разработали несколько классификаций для игрушек, среди которых ключевую роль играет возрастная группа, сообщает Gorod48. Игрушки можно подразделить на следующие возрастные категории:

  • младенчество,
  • раннее детство,
  • дошкольное детство,
  • младшее школьное детство,
  • подростковый возраст (до 14 лет).

Такая классификация позволяет выбирать игрушки, соответствующие потребностям и интересам детей разных возрастов.

Кроме того, продукция может быть разделена по виду деятельности, для которой она предназначена. Это может быть физическая активность, интеллектуальное развитие и другие направления. Например, игрушки могут способствовать развитию движений, восприятия, силы, ловкости и других навыков.

Также существует классификация игрушек по виду применяемого сырья. Они могут быть пластмассовыми, металлическими, деревянными, резиновыми и т. д. Это важный аспект, так как материал влияет на характер игры, безопасность использования и долговечность игрушек.

Долгое время в России отсутствовала четкая терминология и классификация для игрушек. Президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) Антонина Цицулина отмечает, что такая недостаточность затрудняла определение продукции и ее классификацию.

Например, возникали ситуации, когда было неясно, относится ли тот или иной товар к игрушкам. Например, текучий желеобразный материал для творчества, такой как слайм, вызывал вопросы о своем статусе — является ли он сувениром или игрушкой. Внедрение четких терминов и классификации поможет разрешить подобные ситуации и обеспечит ясность для производителей и потребителей.

Следует подчеркнуть, что рынок игрушек для детей строго регулируется. Компании, занимающиеся производством игрушек, обязаны соблюдать требования технического регламента о безопасности и качестве продукции. Однако, из-за отсутствия четкой терминологии, некоторые компании пытаются обойти данные нормы.

Примером этого может служить ситуация с иностранными производителями, которые представляют продукцию, как сувениры, чтобы избежать выполнения обязательных требований законодательства.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

В России создадут ГОСТ для экологичных игрушек
Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
Популярное
Пролежавшая мертвой в квартире женщина оказалась вдовой Рубена Симонова

Вдова Рубена Симонова Светлана Джимбинова задолжала 156 тысяч рублей за коммунальные услуги.

Пролежавшая мёртвой в квартире режиссёр Светлана Джимбинова оказалась вдовой Рубена Симонова
В Екатеринбурге школьник из ревности убил 15-летнюю подругу
Российский школьник зарезал подругу из-за ревности
Появилось видео затопления танка ВСУ в реке вместе с экипажем
"Мы все стоим на коленях": Лещенко обратился к Мирошниченко с трогательной речью
Корабли РФ и КНР подошли к Аляске. Америка не понимает: "А нас за что?" Любовь Степушова Возрождение Херсонщины: область ждёт новых людей Дарья Асламова Разведчик назвал два условия запрета всей техники Apple в РФ Олег Володин
Московский суд заочно приговорил писателя Дмитрия Глуховского* к восьми годам колонии
Россия направила "Кинжалы" на правительственный квартал Киева — The Times
Новый план по Украине: "формуле" Зеленского найдена альтернатива
Новый план по Украине: "формуле" Зеленского найдена альтернатива
Последние материалы
В Греции жители восстали против арендаторов шезлонгов
Вьетнам и Таиланд начали принимать карту МИР
Анталья превратилась в русскую баню
В аквапарке под Тулой утонул ребенок
Врач-кардиолог рассказал о влиянии жары на гипертоников
Синоптик: уже завтра, 8 августа, в Москве похолодает
Мать лишена детей после избиения своей дочери
Внук Рубена Симонова заявил, что Светлана Джимбинова не была его супругой
Анкета для проживающих на территории Латвии россиян появилась в интернете
Латвия подготавливает гуманитарную катастрофу на своей границе с Россией
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников