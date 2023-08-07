Вьетнам и Таиланд начали принимать карту МИР

1:52 Your browser does not support the audio element. Экономика

Возможности расплаты российских туристов картами "МИР" значительно расширяются за границей, особенно в популярных странах, таких как Вьетнам и Таиланд. Этот шаг приносит удобство и гибкость в использовании платежных карт на отдыхе, сообщает Турпром.

Фото: mainfin .ru

Согласно заявлению директора третьего департамента Азии МИД России, Николая Ноздрева, несколько банков во Вьетнаме приступили к принятию карт российской платежной системы "МИР". Это позволяет российским туристам использовать карты "МИР" для снятия наличных денег в ограниченной сети банкоматов в стране. Этот шаг предоставляет удобство и свободу в использовании денежных средств, а также способствует безопасности транзакций.

Таиланд — одна из самых популярных стран для российских туристов, и радует, что карты "МИР" также находят своё применение здесь. Эксперты отмечают, что в одной из крупных сетей супермаркетов в Таиланде принимаются карты "МИР". Это открывает возможность удобной оплаты товаров и услуг в стране без необходимости наличных средств. Такой подход способствует комфортному и безопасному пребыванию российских туристов в Таиланде.

Начатое в Вьетнаме и Таиланде расширение использования карт "МИР" обещает ещё больше удобства и гибкости для российских туристов. По словам представителей МИДа, в планах — расширение этой практики в странах Юго-Восточной Азии и Латинской Америки. Банки Кубы уже начали принимать карты "МИР", и это становится позитивным сигналом для тех, кто интересуется использованием этой системы. Президент Центробанка Венесуэлы, Каликсто Хосе Ортега Санчес, также объявил о начале работы "Мира" в стране, что подчёркивает рост популярности этой системы.

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Как устроена платежная система «Мир»