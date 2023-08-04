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Apple и Samsung Electronics прекратили поставки ноутбуков в Индию

1:51
Экономика

Apple и Samsung Electronics прекращают поставки ноутбуков в Индию после того, как Главное управление внешней торговли Индии (DGFT) введёт ограничения на ввоз ноутбуков и другой электроники, разрешая поставки только при наличии соответствующей лицензии на ограниченный импорт.

Apple и Samsung Electronics прекратили поставки ноутбуков в Индию
Фото: pixabay.com

По информации газеты The Economic Times, эта пауза в поставках осложнит ситуацию для компаний Apple, Samsung Electronics и других ведущих производителей электроники, которые уже сталкиваются с избыточными запасами своей продукции на мировом рынке при ограниченных возможностях для увеличения продаж.

Согласно источникам издания, ограничение на ввоз ноутбуков в Индию может также привести к нехватке электронных товаров на местном рынке, который до сих пор в значительной степени зависел от импорта.

При этом правительство Индии стремится привлечь иностранных производителей ноутбуков, планшетов и других электронных товаров на свою территорию, с целью разнообразить цепочки поставок и снизить зависимость от Китая. Власти предлагают выгодные условия в рамках государственного плана финансовой поддержки развития национальной электронной промышленности на сумму 170 миллиардов рупий (около 2,1 миллиарда долларов США) для привлечения зарубежных производителей к запуску производства в Индии.

Решение DGFT о введении ограничений на импорт ноутбуков связывается с действиями правительства Индии по уменьшению зависимости от импорта и поощрению развития отечественной промышленности. Эти ограничения затрагивают ввоз ноутбуков, планшетов, персональных компьютеров "всё в одном", а также компьютеров и серверов малого форм-фактора.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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