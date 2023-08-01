Андрей Протопопов: платёжная система Qiwi остаётся стабильной

1:42 Your browser does not support the audio element. Экономика

Генеральный директор группы Qiwi Андрей Протопопов заверил клиентов, что платёжная система остаётся стабильной, несмотря на ограничения, введенные Центробанком на вывод средств и выдачу наличных, сообщает ТАСС.

Фото: архив

Отток клиентов

"Мы в режиме онлайн следим, как реагируют клиенты Qiwi Кошелька на текущую ситуацию. Убедились, что существенного оттока не произошло", — сообщил Протопопов в Telegram-канале Qiwi.

Устранение неточностей и соблюдение требований

Протопопов также подчеркнул, что группа оперативно устранила все неточности в документации, указанные в предписании ЦБ РФ. Кроме того, они добросовестно представили исчерпывающий отчёт о проделанной работе, продемонстрировав тем самым свою приверженность соблюдению требований.

Временные ограничения на снятие средств

По результатам проверки ЦБ РФ "Qiwi Банк" ввел временные ограничения на вывод средств из кошельков на банковские счета и выдачу наличных. Однако необходимо отметить, что другие важные функции, такие как пополнение счета мобильного оператора, перевод средств на другие кошельки, оплата услуг и товаров с помощью кошельков и карт Qiwi, функционируют нормально.

Бесперебойное проведение операций

Несмотря на временные ограничения, группа Qiwi продолжает обеспечивать бесперебойную работу своих клиентов. Заявление Протопопова подчеркивает стремление платежной системы продолжать предоставлять разнообразные услуги без ущерба для удобства пользователей.

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