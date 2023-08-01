Импорт нефти из России в Индию продолжает снижаться на фоне сокращения экспорта ОПЕК+

1:39 Your browser does not support the audio element. Экономика

Импорт нефти из России в Индию продолжает снижаться и, как ожидается, будет снижаться и дальше в связи с решением ключевого производителя ОПЕК+ начать сокращение экспорта в августе. Этот шаг призван помочь стабилизировать мировой рынок нефти.

Фото: eer.ru

По данным компании Kpler, объём импорта нефти из России в Индию в июле значительно снизился и составил 2,09 млн баррелей в сутки. По предварительным данным аналитической компании, поставки из Саудовской Аравии также сократились, в то время как импорт из Ирака вырос до пятимесячного максимума.

Альянс ОПЕК+, куда входят крупнейшие нефтедобывающие страны, такие как Россия и Саудовская Аравия, намерен с августа сократить экспорт. Это решение принято в качестве меры по решению текущих проблем на мировом нефтяном рынке и сбалансированию динамики спроса и предложения.

В отличие от сокращения импорта нефти из России и Саудовской Аравии, импорт Индии из Ирака заметно вырос. Объём импорта из Ирака достиг самого высокого уровня за последние пять месяцев, что свидетельствует об изменении структуры торговли.

По мере того как альянс ОПЕК+ начнет сокращать экспорт, прогнозируется, что в августе импорт нефти из России в Индию достигнет самого низкого уровня с января. Такое сокращение импорта может иметь различные последствия для индийской нефтяной промышленности и повлиять на общую динамику энергетического рынка в регионе.

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