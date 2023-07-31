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Обычные акции "Сбербанка" выросли более чем на 4%

2:41
Экономика

В ходе торгов на Московской бирже обычные акции "Сбербанка России" продемонстрировали значительный рост, увеличившись на 4,24% и достигнув исторического максимума в 259,81 руб. за акцию.

Обычные акции "Сбербанка" выросли более чем на 4%
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В последний раз такое выдающееся достижение наблюдалось в феврале 2022 года по данным торгов на 14:17 МСК. Однако к 14:57 МСК стоимость акций "Сбербанка" несколько снизилась и составила 258,79 руб. за акцию, продемонстрировав тем не менее заметный рост на 3,83%.

"РусАл" и другие ведущие акции демонстрируют впечатляющий рост

Примечательно, что лидеры роста среди "голубых фишек" не ограничились только "Сбербанком". Акции известной алюминиевой компании "РусАл" также продемонстрировали уверенный рост: их стоимость выросла на 2,27% и достигла 43,95 руб. за акцию. Положительную динамику продемонстрировали и акции "Норильского никеля", которые выросли на 2,11% и достигли 16 578 рублей, а акции "Газпрома" увеличились на 1,42% и составили 173,88 рубля за акцию.

Индекс Московской биржи и долларовый индекс РТС устремились вперед

По мере приближения к 14:57 МСК общая конъюнктура рынка стала проявлять признаки оптимизма. Индекс Московской биржи значительно вырос на 1,54% и достиг 3054,97 пункта, что отражает общий позитивный настрой на рынке. Кроме того, долларовый индекс РТС также поднялся до 1 050,66 пункта, продемонстрировав впечатляющий рост на 1,64%.

Растущие показатели "Сбербанка" и других акций "голубых фишек" привлекли внимание как инвесторов, так и энтузиастов рынка. Продолжение роста этих компаний, несомненно, повышает уверенность участников рынка и оживляет общую рыночную атмосферу. Постоянный мониторинг и анализ этих событий будет иметь решающее значение для инвесторов, стремящихся принимать взвешенные решения.

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Привилегированные акции и обыкновенные: что это и чем отличаются привилегированные акции от обычных
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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