Крупнейший производитель пива уволит сотни рабочих из-за рекламы с трансгендером

AB InBev, крупнейший в мире производитель пива, недавно сделал важное заявление о сокращении штата.

Фото: ya.ru

Компания намерена уволить сотни корпоративных сотрудников в США, что составит два процента от общего числа работников.

Это решение было принято после скандальной рекламы с участием трансгендера, которая привела к резкому снижению продаж Bud Light и Budweiser.

В результате марка потеряла свой многолетний титул самой популярной марки пива в стране.

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Смешная реклама пива Bud Light