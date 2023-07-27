AB InBev, крупнейший в мире производитель пива, недавно сделал важное заявление о сокращении штата.
Компания намерена уволить сотни корпоративных сотрудников в США, что составит два процента от общего числа работников.
Это решение было принято после скандальной рекламы с участием трансгендера, которая привела к резкому снижению продаж Bud Light и Budweiser.
В результате марка потеряла свой многолетний титул самой популярной марки пива в стране.
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