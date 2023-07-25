World Steel Association: Россия в июне увеличила производство стали на 3,8%

2:56 Your browser does not support the audio element. Экономика

В июне 2023 года производство стали в России увеличилось на 3,8% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, достигнув 5,8 млн. т, говорится в отчете World Steel Association. Общий объем производства стали за январь-июнь в стране вырос на 1% до 37,5 млн. т.

Фото: www.santarella. com/EN/Prodotti/Foto-Prodotti

В течение июня Китай произвел 91,1 млн. т, что на 0,4% больше, чем в июне 2022 года, а Индия — 11,2 млн. т, продемонстрировав значительный рост на 12,9%. Производство стали в Японии, напротив, сократилось на 1,7% до 7,3 млн. т, а в США увеличилось до 6,8 млн. т, показав рост на 0,5%.

Совокупное производство стали в июне 2023 года для России, Украины и других стран СНГ составило 6,8 млн. т, что на 5,2% больше, чем в предыдущем году. Однако за первое полугодие 2023 года эти страны произвели в общей сложности 43,3 млн. т стали, продемонстрировав снижение на 3,4%.

В июне страны Азии и Океании произвели 119,7 млн. т стали, продемонстрировав рост на 0,8%. С другой стороны, страны ЕС произвели 10,6 млн. т, что на 11,1% меньше, чем в предыдущем году.

Производство стали странами Северной Америки в июне снизилось на 0,5% и составило 9,2 млн. т, а страны Южной Америки сообщили о производстве 3,3 млн. т, что свидетельствует о снижении на 12,4%. Страны Ближнего Востока произвели 4,2 млн. т стали, что на 9,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В целом мировое производство стали в июне 2023 года составило 158,8 млн. т, незначительно снизившись на 0,1% по сравнению с предыдущим годом, сообщает World Steel Association.

World Steel Association (WSA) — известная в мире промышленная ассоциация, на долю входящих в нее компаний приходится около 85% мирового производства стали.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Боль Российских Машиностроителей / Высокопрочная сталь и ее качество