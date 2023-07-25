Выплата к 1 сентября: кто из родителей её получит в 2023 году

1:03 Your browser does not support the audio element. Экономика

Подготовка школьников к учебному году для пап и мам обычно выливается в "кругленькую" сумму. В прошлом году для многих родителей единовременное пособие к 1 сентября, было неплохим подспорьем.

Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

Но в этом году условия изменились, пишет "Город Киров.RU".

По информации, выплаты с новому учебному году будут носить адресный характер, и получат их только определенные категории россиян. Подать заявление на матпомощь можно со 2 августа, а начисление денег начнётся с 16 августа. Размер пособия как и в 2022 году составит 10 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что в РФ хотят изменить условия страховых пособий по уходу за малышом до 1,5 лет. Сейчас оно сохраняется, если мама занята неполный день. А изменения позволят родителям не только выйти полностью на работу, но и трудоустраиваться к другим работодателям, сохраняя прежнее рабочее место.

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